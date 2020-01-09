Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Дальнейшие отношения с «Консорциумом развития Анаклии», который обязался найти инвестора для строительства черноморского глубоководного порта, правительство Грузии обсудит 9 января. Об этом рассказала журналистам вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Член правительства Грузии сообщила, что на заседании будет рассмотрен вопрос о том, расторгать ли соглашение с консорциумом, который так и не выполнил своих обязательств.

Как передавало ИА REGNUM, «Консорциуму развития Анаклии» уже дважды продлевали срок для того, чтобы тот нашел инвестора, и срок очередной раз истек 31 декабря. Строительство нового порта в городе Анаклия в Грузии назвали «проектом века» и связывают с ним получение новых экономических возможностей для страны. 6 декабря Цкитишвили уже заявила, что не видит никакой перспективы сотрудничества с консорциумом.

Между тем в самом «Консорциуме развития Анаклии» 17 декабря сообщили, что нашли инвестора, однако не указали, какого именно.

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