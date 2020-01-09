Москва, , 08:14 — REGNUM Торги по нефти марки Brent 8 января завершились снижением на 3,62%. С достигнутого максимума $71,31 падение составило 8,8%. Нефть обновила пятимесячный максимум на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

После убийства иранского генерала Касема Сулеймани Иран нанёс ответные ракетные удары по военным объектам США в Ираке.

8 января участники рынка находились в ожидании выступления Трампа, чтобы понять, чем осветят Штаты. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранская атака не нанесла значимого урона. В ответ на обстрел американских баз в Ираке Вашингтон введет новые экономические санкции против Ирана.

Вышедшие 8 января данные минэнерго США (EIA) показали, что запасы нефти на неделе, закончившейся 3 января, выросли на 1,2 млн баррелей, после снижения три недели подряд.

Сегодня, 9 января, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом плюсе. В рамках коррекции к вчерашнему снижению ожидается восстановление цены до $67,75.

Если цена удержится выше $64,50 в течение трех дней, то стоит ожидать возвращения к уровню $71.

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