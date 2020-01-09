Оренбург, , 08:10 — REGNUM В Оренбурге торговый комплекс «Три кита» выставлен на продажу. Объект оценивается в 99 млн рублей, сообщает orenburg.media.

Стоит отметить, что торговый комплекс в настоящее время не работает. Его закрыли после противопожарных проверок весной 2018 года. Суд вынес решение о приостановлении деятельности торговых павильонов, а приставы опечатали здание.

В мэрии тогда пообещали помочь предпринимателям, которые арендуют торговые места в торговом комплексе «Три кита». Бизнесменам предложили площадки в других ТЦ и на рынках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня в Кемерово», когда погибли более 60 человек, торговые комплексы и места массового пребывания людей подвергли тотальной проверке. В Оренбуржье итогом проверочных мероприятий стали закрытия ряда объектов до устранении нарушений.

Примечательно, что представителем ТЦ «Три кита», который приходил в мэрия, чтобы выслушать претензии, являлся арендатор. Владелец объекта, по данным чиновников, находился за границей.

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