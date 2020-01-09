Кемерово, , 07:35 — REGNUM За изготовление и установку восьми новых арт-объектов в сквере имени Л. М. Резникова власти Кемерова готовы заплатить более 11 млн рублей из городского бюджета. Это следует из тендера, размещённого на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации о закупке, за 11,2 млн рублей «подрядчик в рамках выполнения работ организует и обеспечивает изготовление восьми арт-объектов с использованием современных способов и методов производства, с применением технологии по выплавляемым моделям в керамическую оболочку; установку изготовленных арт-объектов (включая транспортировку скульптур и составных частей арт-объектов к месту установки); восстановление нарушенного благоустройства после установки арт-объектов (по необходимости)».

В числе арт-объектов из литой бронзы: три «Кораблика», «Мольберт», «Велосипед», «Самокат большой», «Телескоп», «Самокат маленький».

Объекты должны быть готовы к 28 февраля 2020 года.