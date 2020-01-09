Междуреченск, Кемеровская область, , 07:17 — REGNUM Кемеровской области из федерального бюджета выделено 963,7 млн рублей на строительство больницы. Это следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Многопрофильная больница должна появиться в Междуреченске в 2022 году.

Согласно документу, средства пойдут на строительство комплекса больницы на 186 коек (17,04 тыс. кв. м.). В 2020 году в регион поступят 473,1 млн рублей, ещё 490,6 — в 2021 году.

Всего за период с 2020 по 2022 год регионы России получат более 95 млрд рублей на строительство медицинских учреждений.