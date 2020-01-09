Уфа, , 06:54 — REGNUM Мечеть стала яблоком раздора между Центральным Духовным управлением мусульман России и комитетом по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений Башкирии по городу Салавату. 12 февраля 2020 года арбитраж Башкирии начнёт рассмотрение иска, в основу которого легли права на мечеть «Аннаби», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 25 ноября 2019 года, к производству дело принято спустя месяц — 25 декабря 2019 года, так как в нём имелись недочёты, на устранение которых потребовалось время.

Речь идёт «о признании права собственности на здание мечети «Аннаби», расположенной по адресу: РБ, г. Салават, ул. Губкина, д. 5, находящейся на земельном участке с кадастровым номером 02:59:070314:6».

По данным публичной кадастровой карты, участок, упомянутый в иске, расположен на пересечении улицы Губкина и бульвара Космонавтов. Его площадь — 10 тыс. кв. м, а кадастровая цена — 8,225 млн рублей. Разрешённое использование участка — для объектов общественно-делового значения, по документу — под мечеть.

Подробности спора пока неизвестны.