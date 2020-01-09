Владивосток, , 06:53 — REGNUM На предприятиях энергетического комплекса Приморья с начала 2020 года начались массовые сокращения штатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерации профсоюзов Приморья.

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Как рассказали в федерации профсоюзов Приморья, с 1 января 30 сотрудников филиала ЛУТЭК АО ДГК лишились работы в Лучегорске. В Артёме уволили пять работников АО «Дальэнерготехкомплект».

С 1 февраля лишатся своей работы 99 сотрудников трёх приморских ТЭЦ — Владивостокской, Артёмовской и Партизанской. На Владивостокской ТЭЦ-2 работы лишатся всего 70 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, специалисты полагают, что заявление вице-премьера Татьяны Голиковой «об ужасах» медицинской оптимизации, в ходе которой было уволено много профессиональных медиков, является попыткой переложить свою ответственность на нижестоящих исполнителей.