Новосибирск, , 06:35 — REGNUM Новосибирская область в 2020 году получит из федерального бюджета 1 840 034 тыс. рублей на перинатальный центр. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, сообщили ИА REGNUM в региональной администрации.

Средства направят на реконструкцию и оснащение акушерского корпуса для размещения перинатального центра на базе Государственной новосибирской областной клинической больницы.

Сейчас идёт реконструкция акушерского корпуса больницы.

«Самая важная задача 2019 года — закрытие теплового контура — решена в срок. Готово 2 800 квадратных метров кровли, вставлены окна, закончена и подключена система отопления, полным ходом ведутся внутренние работы», — уточнили в правительстве Новосибирской области.

В эксплуатацию перинатальный центр планируют ввести в 2021 году.

Он предназначен для оказания плановой и экстренной акушерско-гинекологической, неонатальной, анестезиологической и реанимационной помощи населению.