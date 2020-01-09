Якутск, , 06:06 — REGNUM В ушедшем 2019 году в крупных городах Дальнего Востока сдали в эксплуатацию небывалое количество торговых площадей — 147 млн кв. метров.

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Средний показатель по обеспеченности торговыми центрами на 1 тыс. человек в дальневосточных городах составляет 280 кв. м.

В 2018 году открыли лишь 14 тыс. кв. метров торговых площадей. По заключению аналитиков компании «Магазин магазинов», в 2019 году открылось в 10,5 раз больше, чем в 2018 году.

«Удалённость городов и связанные с этим транспортные проблемы тормозили развитие торговой недвижимости в ДФО, однако сейчас с ростом внимания власти к региону увеличилась и привлекательность этих территорий для бизнеса», — пишут «Известия».

При этом, магазины Дальнего Востока — аутсайдеры по присутствию международных брендов среди всех регионов России. Лишь 5% от общего числа в стране глобальных ритейлеров открыли свои точки продаж.

Больше всего ТЦ открылось во Владивостоке и Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, перед Новым годом в Ангарске закрыли сразу три торговых центра — собственники не устранили вовремя выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности.