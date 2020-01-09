Москва, , 03:22 — REGNUM Завод из Санкт-Петербурга, который входит в концерн ПВО «Алмаз-Антей» и разрабатывает радиолокационную технику для наблюдения за наземными целями, выставил Министерству обороны РФ иск на сумму свыше 0,6 млрд рублей. Дело к производству пока не принято, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил в арбитраж Москвы от АО «Завод радиотехнического оборудования» (Санкт-Петербург) 30 декабря 2019 года. Само предприятие работает с 1966 года и на сегодня входит в концерн «Алмаз-Антей», созданный в 2002 году указом президента РФ путём объединения десятка профильных предприятий сферы противовоздушной обороны. На сегодня концерн включает более 60 предприятий по стране. С февраля 2015 года АО переименовано в концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей».

Иск завода к Минобороны РФ подан на сумму 617 600 671,57 рубля. Подробности спора пока неизвестны.