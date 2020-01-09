Кемерово, , 03:05 — REGNUM Кемеровский арбитраж 28 января 2020 года начнёт рассматривать иск одного из кредиторов проблемного угольного разреза, на котором уже действует один из этапов процедуры банкротства. Истец из Ленинградской области вменяет АО «Разрез Инской» почти 38 млн рублей долга и неустойку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в декабре 2019 года.

«В Арбитражный суд Кемеровской области поступило исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ИНТЭК» к акционерному обществу «Разрез «Инской» о взыскании 37 955 319 руб. 01 коп., в том числе 34 945 483 руб. 87 коп. долга по арендной плате по договору аренды транспортного средства без экипажа №72/2018 от 04.05.2018, 3 009 835 руб. 14 коп. неустойки», — отмечается в материалах суда.

Напомним, на сегодня в АО после первого этапа банкротной процедуры введён второй — внешнее управление. Оно продлится до апреля 2020 года. Сама же компания работает свыше 19 лет в Беловском районе Кузбасса. Среднесписочная численность работников на начало 2019 года была порядка 750 человек.

Также в 2019 году в суде начались слушания по уголовному делу о вымогательстве контрольного пакета акций разреза. По нему фигурантами проходят несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-заместителей бывшего губернатора Амана Тулеева.

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