Якутск, , 03:04 — REGNUM Якутия из федерального бюджета получит более 4 млрд рублей на строительство онкологического диспансера и онкоклинического центра с поликлиникой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Так, в 2020 году поступит 1,8 млрд рублей, в 2021 году — около 1 млрд и в 2022 — 1,5 млрд рублей.

Распоряжение о выделение 95 млрд рублей на строительство объектов здравоохранения в 46 регионах было подписано главой правительства РФ 31 декабря 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Москве к 2023 году построят около 10 современных больниц.