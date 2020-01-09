Казань, , 02:49 — REGNUM В деле бывшего министра финансов Татарии, экс-главы правления «лопнувшего» в 2017 году «Татфондбанка» Роберта Мусина — новые подробности, которые стали известны в результате рассмотрения судом жалобы финансового управляющего должника. Арбитраж Татарии признал недействительным решение по уменьшению доли Мусина в одной из коммерческих компаний, которое провели в период реструктуризации долгов экс-банкира, и восстановил первоначальные параметры уставного капитала в ООО «МР Девелопмент». На балансе последней — два земельных участка и три промышленных здания в центре Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данная ситуация была рассмотрена в ходе банкротного дела, начатого в отношении Роберта Мусина конкурсным управляющим ТФБ более двух лет назад. Выяснилось, что в период, когда в отношении должника уже действовал первый этап банкротной процедуры, в фирме был увеличен уставный капитал, в результате чего доля Мусина уменьшилась с 70% до 30% и он потерял контроль над активом. Основным имуществом компании являются два участка площадью 6,18 тыс. кв. м и 1,72 тыс. кв. м, здание хлебобараночного комбината, состоящее из четырёхэтажного корпуса, подсобного корпуса, производственного корпуса, тестомесильного цеха, котельных, тамбура. Помимо этого, в составе активов — здание проходной и ещё одно здание комбината. Всё имущество находится на улице Нариманова, 13 в Казани.

Суд согласился с доводами финансового управляющего бывшего банкира, отметив, что сделка совершена с нарушением закона о банкротстве — «после введения процедуры банкротства реструктуризации долгов, и безо всякого согласия финансового управляющего».

В ходе слушаний также заявлялось, что «должником Мусиным Р.Р. в этот же период времени совершён ряд других аналогичных, в т.ч. безвозмездных сделок с взаимозависимыми лицами по отчуждению имущества и выводу активов», которые были «признаны судом по настоящему делу недействительными». Среди них — оспоренный брачный договор, договоры дарения дорогостоящего имущества детям.

«Анализ материалов настоящего спора, и вышеперечисленных споров показывает, что должник в преддверии своей несостоятельности (банкротства), уголовного преследования, а также и в ходе дела о банкротстве «избавлялся» от ликвидного имущества в пользу заинтересованных лиц. При этом никаких погашений задолженности перед кредиторами не производилось», — отмечается в определении суда.

Напомним, Роберт Мусин был депутатом Госсовета Татарии пятого созыва, а пост министра занимал в 1998—2002 годы. С марта 2016 года он являлся главой правления ТФБ. Трудности у банка начались осенью того же года, а в марте 2017 года он остался без лицензии, став через месяц банкротом. Сам Мусин не только банкрот как физлицо, но и фигурант уголовного дела по ряду эпизодов, ущерб по которому превышает 50 млрд рублей. На начало декабря 2019 года долги самого ТФБ перед свыше 18 тыс. кредиторов превысили 168,6 млрд рублей.