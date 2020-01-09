Лангепас, Югра, , 00:06 — REGNUM В Лангепасе (ХМАО) для обманутых дольщиков недостроенного дома в 9 микрорайоне намереваются построить новый девятиэтажный многоквартирник. Об этом заявил мэр Борис Сурцев во время встречи губернатора ХМАО Натальи Комаровой с горожанами.

Как выяснилось, нет технической возможности достройки дома в 9 микрорайоне. Потенциальный инвестор подготовил проектную документацию нового девятиэтажного дома, которая на данный момент проходит экспертизу.

Наталья Комарова поручила мэрии до 21 января провести переговоры с дольщиками и инвестором. К 15 февраля должно быть решение правительства округа, отметила глава региона.

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