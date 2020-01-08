Ашхабад, , 23:13 — REGNUM Туркмения занимает 90-е место среди 199 стран мира в рейтинге паспортов «Henley passport index», составленном аналитиками международной консалтинговой компании «Henley & Partners».

В настоящее время обладатели туркменского паспорта могут посетить только 52 страны без предварительного получения их визы, либо получив ее при въезде.

Среди постсоветских стран лидирующие позиции в рейтинге занимают Литва — 10-е место, Латвия — 11-е и Эстония — 12-е.

Затем следуют Украина — 43-е место, Молдавия — 49-е, Россия — 51-е, Грузия — 53-е, Казахстан — 67-е, Белоруссия — 68-е и Азербайджан — 76-е.

Замыкают список Киргизия — 80-е место, Армения — 81-е, Таджикистан — 84-е, Узбекистан — 85-е и упомянутая выше Туркмения — 90-е.