Москва, , 21:18 — REGNUM Глава Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов назвал изготовленную в России продукцию, которая может конкурировать на международном рынке.

По его словам, в России производят качественное мороженое, печенье, кондитерские изделия, растительное масло и продукты из отечественного зерна и муки.

Российское премиальное мясо поставляется в Латинскую Америку, также РФ успешно конкурирует на рынке круглого риса, сказал Протасов в интервью «Российской газете». Он также выразил надежду, что Россия станет конкурентной в производстве органической продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что производство экологически чистых продуктов питания может стать конкурентным преимуществом России на глобальных рынках. Глава государства подчеркнул, что производство и продвижение продуктов под российским «зелёным» брендом — «это мировая тенденция».

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