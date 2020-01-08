Рига, , 16:52 — REGNUM Службы неотложной скорой помощи Латвии планирует вложить 4,77 млн евро в обновление программного обеспечения, написал портал diena.lv.

Модернизация необходима из-за того, что купленное в 2010 году оборудование и программное обеспечение устарело. Новые технологии обмена оперативной информацией позволят бригадам Скорой держать связь с врачами больниц, чтобы помощь больным могла быть оказана с большей оперативностью, индивидуальным подходом и гибкостью.

Кроме того, новое оборудование позволит наблюдать за работой бригад Скорой помощи в реальном времени. В настоящее время по всей Латвии дислоцировано более 100 пунктов бригад Скорой. Из 4,77 млн — 4 млн будут покрыты из фондов ЕС, 715 000 евро предоставит бюджет страны.

ИА REGNUM уже писало, что из-за дефицита врачей и средств в Латвии планируют сократить бригады Скорой помощи до 2 человек, посадить за руль врачей и научить водителей первичным медицинским навыкам.