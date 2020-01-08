Бишкек, , 16:07 — REGNUM Объем внешнеторгового товарооборота Киргизии за январь — октябрь 2019 года составил $5 млрд 622,7 млн (348 млрд рублей), что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года меньше на 2,1%. Об этом сообщает пресс-служба национального статистического комитета.

Объем взаимной торговли республики с другими участниками Евразийского экономического союза за десять месяцев 2019 года сложился на уровне $2 млрд 185 млн (135,2 млрд рублей), уменьшившись на 3,8% в сравнении с январем — октябрем 2018 года.

В общем объеме товарооборота республики на взаимную торговлю с государствами-членами Евразийского экономического союза пришлось 38,9%, в том числе в экспорте — 32,1%, в импорте — 41,5%.

Из государств-членов ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию — 61,6% от общего объема и на Казахстан — 36,3%.