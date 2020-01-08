Анкара, , 15:13 — REGNUM Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак перед открытием газопровода «Турецкий поток» встретился в Стамбуле со своим турецким коллегой Фатихом Донмезом. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минэнерго РФ.

«Энергетическое взаимодействие России и Турции переживает подъем и поступательно развивается по всем направлениям», — заявил на встрече глава Минэнерго.

Также он выразил уверенность, что газопровод «Турецкий поток» внесёт существенный вклад в энергобезопасность не только Турции, но и стран Южной и Юго-Восточной Европы, и будет также повышать их энергетическую устойчивость.

«Турция, в свою очередь, остается одним из крупнейших покупателей российского природного газа», — отметил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» начнется сегодня, 8 января, в 15:00 по московскому времени в Стамбуле. В ней примут участие президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган.