Клайпеда, Литва, , 15:09 — REGNUM Газовоз Coral Favia с произведённым на российском заводе «Криогаз Высоцк» сжиженным газом прибывает в Литву 8 января.

Завод по производству сжиженного газа «Криогаз-Высоцк» в городе Высоцке Ленинградской области был запущен в конце февраля 2019 года. По данным издания, за 10 месяцев 2019 года около 250 млн кубометров СПГ — почти половина от общего объёма производства нового завода — были поставлены на терминал в Клайпеде. Ожидается, что в 2020 году поставки российского СПГ в Латвию будут увеличены за счёт запуска второй очереди завода «Криогаз-Высоцк».

Отмечается, что эта поставка станет не первой для завода «Криогаз-Высоцк» в 2020 году. 7 января газовоз Coral Fungia доставил российский сжиженный газ в Роттердам.

Напомним, завод по производству СПГ «Криогаз-Высоцк» является совместным предприятием ПАО «НОВАТЭК» и АО «Газпромбанк». Мощность первой очереди завода составляет 660 тысяч тонн СПГ в год. После запуска второй очереди мощность будет увеличена до 11 400 тысяч тонн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, запуск второй очереди завода «Криогаз-Высоцк» запланирован на конец 2020 года.

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