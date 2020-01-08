Варшава, , 14:55 — REGNUM Избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупке птичьего мяса и яиц призвал российских граждан Роспотребнадзор в связи со вспышкой птичьего гриппа в Польше. Об этом 8 января сообщила пресс-служба ведомства.

Информация о вспышке высокопатогенного гриппа птиц A (H5N8) на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши была получена Роспотребнадзором из Главного санитарного инспектората Польши и обнародована 2 января 2020 года Международным эпизоотическим бюро (МЭБ). В связи со вспышкой заболевания на ферме были забиты более 12 тыс. индеек. Всего на сегодняшний день в Польше забито около 40 тыс. птиц.

Польская ассоциация животноводов и птицеводов предупреждает, что для ферм, расположенных в радиусе трёх км от охваченных вспышкой заболевания, существует опасность заражения. Всего риск заражения существует для 350 тыс. птиц.

В связи со сложившимися обстоятельствами Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам учитывать данную информацию при планировании поездки в Польшу. На территории Польши не рекомендуется находиться вблизи водоёмов с водоплавающими птицами, а также следует избегать контактов с птицами в других возможных местах их скопления.

Кроме того, не рекомендуется покупать мясо и яйца птиц на рынках и у непроверенных производителей, особенно в местах несанкционированной торговли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации не менее 25 тыс. птиц в связи с выявлением ещё одного очага птичьего гриппа на западе Польши.

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