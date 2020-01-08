Бишкек, , 14:04 — REGNUM За полтора года на единый депозитный счет, предназначенный для накопления денег от борьбы с коррупционными преступлениями, перечислено 1 млрд. 968,7 млн сомов (1 млрд 753,2 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов Киргизии.

Больше всего денег на антикоррупционный спецсчет перевела госслужба по борьбе с экономическими преступлениями — около 959,4 млн сомов (854,4 млн рублей).

Затем следуют генеральная прокуратура — 628,3 млн сомов (559,5 млн рублей) и госкомитет национальной безопасности — 369 млн сомов (328,6 млн рублей).

Замыкает список министерство внутренних дел Киргизии, перечислившее лишь около 12 млн сомов (10,7 млн рублей).