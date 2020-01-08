Октябрьский район, Югра, , 01:38 — REGNUM В Югре межмуниципальный полигон утилизации отходов в Октябрьском районе ищет инвестора. Департамент промышленности ХМАО принимает заявки до 19 февраля 2020 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оператора по обращению с отходами «Югра-Экология».

Макет проекта полигона в Октябрьском районе ХМАО Пресс-служба регоператора «Югра-Экология»

Объём капитальных вложений в реализацию проекта оценивается в 887 млн рублей. Полигон рассчитан на 35 тыс. тонн твёрдых коммунальных отходов. На нём разместится линия сортировки, а также участок для захоронения непригодных для переработки отходов. На полигоне запланирована системы контроля уровня фильтрата, отвод биогаза и другое.

Всего в Югре к 2024 году должно появиться пять полигонов утилизации отходов.