Лондон, , 11:29 — REGNUM Темпы роста мировой экономики в 2020 году замедлятся до 3,4%. Так считают эксперты аудиторской компании PwC, выпустившие на этот счет соответствующий доклад.

В исследовании PwC сказано, что в 2020 году рост мировой экономики составит 3,2% по паритету покупательской способности. При этом долгосрочная среднегодовая величина роста мирового ВВП в XXI веке была равна 3,8%.

Замедление роста глобальной экономики аудиторы называют «слоуболизацией». В таких условиях напряжённость в мировой торговле будет создавать сложности для мировых цепочек поставок и дальнейшей экономической интеграции в масштабах всего мира.

Единственным источником оптимизма для глобальной торговли в 2020 году станет сфера услуг. Общемировой показатель экспорта услуг в 2020 году может достигнуть рекордных $7 трлн. Ведущими экспортерами услуг останутся США и Великобритания. При этом Китай сменит Францию на четвертой строчке рейтинга.

Страны «Большой семерки» продолжат создавать рабочие места. Ожидается, что в странах G7 за 2020 год будет создано 2 млн рабочих мест. Четыре их пяти этих рабочих мест будут созданы в США, Великобритании и Японии.

Мировая численность населения составит 7,7 млрд человек. Это на 10% больше, чем 10 лет назад.