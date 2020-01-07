Лондон, , 06:30 — REGNUM Глава правительства Великобритании Борис Джонсон предложил любую помощь в борьбе с пожарами премьер-министру Австралии Скотту Моррисону. Об этом Джонсон написал на своей странице в Twitter.

Премьер-министр Великобритании выразил поддержку жителям Австралии пострадавшим от этих пожаров.

«Я связался с премьер-министром Скоттом Моррисоном, чтобы предложить любую помощь, которую мы можем оказать. Мы с вами в это очень трудное время», — написал Борис Джонсон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января, до 3 тысяч резервистов армии Австралии будут задействованы в тушении бушующих лесных пожаров.

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