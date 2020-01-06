Ашхабад, , 23:08 — REGNUM За минувшую неделю в ходе торгов на товарно-сырьевой бирже Туркмении заключено семь сделок на $11 млн 418 тысяч (706,8 млн рублей), передает «Turkmenistan.ru» сегодня, 6 января.

Участие в торгах приняли бизнесмены из России, Киргизии, Турции и Великобритании. Они проявили интерес к произведенным в Туркмении карбамиду и хлопчатобумажной пряже.

Для удовлетворения нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты закупили хлопок-волокно на 201 тысячу манатов (3,5 млн рублей).