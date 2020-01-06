Тегеран, , 23:02 — REGNUM Цена за тройскую унцию золота достигла максимального значения с 2013 года, составив $1599, 13, об этом 6 декабря стало очевидно из результатов торгов.

Также зафиксирован рост цен на палладий, он торгуется на отметке $2030,28 за унцию, что является историческим рекордом.

Как отмечают специалисты, причиной подобной реакции рынка стало убийство 3 января иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Ответственность за преступление взял лично президент США Дональд Трамп.

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