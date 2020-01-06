Москва, , 21:45 — REGNUM В Сбербанке предупредили клиентов о возможной активизации мошенников к концу новогодних праздников. Об этом 6 января сообщили в кредитной организации ТАСС.

«Разница в активности мошенников между рабочими неделями и новогодними праздниками значительна. При этом, как правило, в первые дни праздников активности практически нет, но к концу каникул мошенники постепенно входят в «рабочий режим», — отмечают в пресс-службе Сбербанка.

В кредитной организации подчеркнули, что основным методом воздействия для незаконного отъема денежных средств у клиентов банка является телефонный обзвон граждан, именно на этот способ мошенничества приходится 89% случаев от всего объема попыток краж денежных средств у вкладчиков.

В банке призвали граждан пользоваться элементарными правилами кибербезопасности — ни в коем случае никому не сообщать CVC/CVV-коды банковских карт, коды из СМС для подтверждения операций, а также логин и пароль от online-сервисов банка.

Ранее ИА REGNUM сообщало, десятки крупных и средних российских банков внедрили технологию, которая позволяет выявлять факты отмывания денег и бороться с финансированием терроризма. Новое решение предложили крупнейшие отечественные компании в сфере кибербезопасности.

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