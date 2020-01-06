Рига, , 16:34 — REGNUM Комиссия по делам финансов и капитала (ФКТК) известила, что за первые 9 месяцев прошлого года в частные пенсионные фонды Латвии поступило 56,853 млн евро, что на 14,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщил портал Dienas Business.

На 10,2%, до 44,387 млн евро выросли взносы самих участников пенсионных планов, на 2,7%, до 3,932 снизились выплаты работодателей.

Выплаты пенсионного капитала за первые 9 месяцев 2019-го тоже увеличились на 56,2% и составили 28,273 млн евро. 96,2% этой суммы составили выплаты по достижению участниками системы пенсионного возраста.

В сентябре 2019 общий накопленный пенсионный капитал составил 530,012 млн евро. Он вырос за год на 14,9%. Общее число участников накопительной системы составило 319 071 человек. За год их чтисло выросло на 15 200.

Пенсионная система Латвии состоит из 3 уровней. Первый составляют бюджетные выплаты, рассчитанные из объема уплаченного социального налога. Второй — когда часть социального налога по заявлению человека отдается в управление пенсионных фондов, и третий — свободное инвестирование граждан.