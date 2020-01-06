Рига, , 16:34 — REGNUM По данным Министерства благосостояния уровень безработицы в Латвии приближается к исторически самой низкой отметке в 6,1% в среднем. В Риге этот показатель ещё меньше — 3,8%, пишет портал LSM.

Наряду с этими радужными показателями в Латвии неуклонно сокращается число экономически активных жителей. Каждый год рынок труда покидает на 5 000 — 10 000 человек больше, чем приходит на него молодёжи, сообщила генеральный директор конфедерации работодателей Латвии Лига Менгельсоне. Одновременно повышается средний возраст жителей.

Острая нехватка рабочих рук наблюдается в деревообрабатывающей отрасли и лесозаготовках, металлообработке, машиностроение, пищевой промышленности, IT индустрии, где требуется 3000 специалистов. К 2025 году ситуация в Латвии только обострится.

Следствием дефицита рабочих рук является одновременный рост затрат, который происходит быстрее прогнозируемого. В 2018 зарплаты выросли на 8,4%, за первые три квартала 2019 на 8%, при планируемых 6%, отмечает экономист Банка Латвии Микелис Зондак.