Минск, , 16:32 — REGNUM Власти Белоруссии хотели бы расплачиваться за российский газ белорусскими рублями. Об этом свидетельствует обнародованная стратегия повышения доверия к национальной валюте до 2035 года.

В документе сказано, что официальный Минск должен добиваться от Российской Федерации того, чтобы расчет за российский газ и другие энергоносители осуществлялся в национальных валютах, а не в иностранных.

«В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ», — сказано в документе.

Напомним, что Россия и Белоруссия так и не смогли договориться о заключении нового контракта на поставку газа. Тем не менее поставки продолжаются и будут осуществляться, по крайней мере, в ближайшие два месяца.