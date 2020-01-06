Улан-Батор, , 15:34 — REGNUM Правительство Монголии 6 января решило срочно обсудить законопроект об одноразовом списании долгов пенсионеров.

Ранее президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил в новогоднем поздравлении о том, что все кредиты пенсионеров будут списаны, деньги для оплаты предполагается получить за счет работы месторождения серебра Салхит.

Власти Монголии планирует списать долг путем выпуска ценных бумаг месторождения Салхит. Утверждённый запас серебра Салхит составляет 808,3 тысяч тонн, запас золота — 1117,1 кг. По предварительным подсчетам чистый доход от месторождения должен составить 1050.4 млрд тугриков, сообщает пресс-служба правительства.

По данным органа статистики, по состоянию 31 декабря 2019 года в Монголии суммарная задолженность 229,4 тысяч пенсионеров составлял 763,3 млрд тугриков.

Власти решили списать долги пенсионеров, которые взяли кредит до 31 декабря 2019 года и с 2 января 2020 года банки Монголии прекратили выдачу новых кредитов пенсионерам.