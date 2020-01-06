Бишкек, , 15:12 — REGNUM Золотовалютные резервы национального банка Киргизии за последние пять лет достигли исторического максимума и составили $2 млрд 417 млн (149 млрд 626 млн рублей). Об этом стало известно в ходе встречи президента Сооронбая Жээнбекова с председателем нацбанка Толкунбеком Абдыгуловым, передает пресс-служба главы государства.

По словам главы национального финансового регулятора, по итогам 2019 года прибыль банка сложилась на уровне 2 млрд 560 млн сомов (2 млрд 280 млн рублей).

Он также отметил, что активы банковской системы республики увеличившись на 25 млрд сомов (22 млрд 264 млн рублей) или на 11%, кредитный портфель вырос на 15%, а депозитная база — на 13%.

Абдыгулов подчеркнул, что долларизация по кредитам и депозитам продолжает снижаться. По итогам 2019 года уровень долларизации кредитного портфеля снизился на 2,5%, а депозитного портфеля — на 6,4%.