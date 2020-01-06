Пенза, , 14:05 — REGNUM В Пензенской области продлен мораторий на повышение цены за землю, на которой расположены объекты недвижимости. Как сообщает пресс-служба пензенского губернатора, решением Ивана Белозерцева мораторий продлен до 1 января 2021 года.

Мораторий касается неразграниченных земельных участков и земельных участков, находящихся в собственности Пензенской области, на которых расположены объекты недвижимости, при их продаже собственникам таких объектов недвижимости.

Сейчас цена земельных участков, расположенных в границах города Пензы, определяется по цене двадцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 30% от кадастровой стоимости земельных участков. За исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи — 6% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

Цена земельных участков, расположенных в границах иных населенных пунктов и за пределами границ населенных пунктов Пензенской области, определяется по цене десятикратного размера ставки земельного налога за единицу площади земельного участка, что составляет 15% от кадастровой стоимости земельных участков. За исключением земельных участков, на которых расположены индивидуальные жилые дома и гаражи — 3% от кадастровой стоимости таких земельных участков.

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