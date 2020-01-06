Пекин, , 10:15 — REGNUM Компания JA Solar Holdings инвестирует 6,6 млрд юаней ($947 млн) в строительство двух заводов по производству солнечных батарей в восточной провинции Китая Чжэцзян. Об этом сообщает Bloomberg.

Одно из предприятий в год будет выпускать солнечные батареи номинальной мощностью 10 ГВт, второе — 5 ГВт. Ввод производственный мощностей в эксплуатацию будет производиться поэтапно, на выведение предприятий на полную мощность потребуется около 4 лет.

В настоящее время JA Solar располагает девятью производственными площадками в Китае, одним предприятиям в Малайзии и одним заводом во Вьетнаме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года производитель солнечных батарей JA Solar Holdings подписал соглашение о сотрудничестве с южнокорейской компанией Woolim E&M.

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