Киев, , 22:37 — REGNUM Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о закрытии 439 нелегальных автозаправочных станций в стране в течение трех недель. Об этом 5 января он сообщил на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

«Всего за три недели работы СБУ, ДПП, правовые и контрольные органы уже проверили 787 АЗС, среди них 439 незаконных заправочных станций остановили свою деятельность, 111 — демонтировано и арестовано 275,4 тонн топлива», — говорится в сообщении.

Гончарук подчеркнул, что украинским ведомствам поручено ликвидировать проблему теневого рынка в области продажи топлива до 9 января 2020 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинские правоохранительные органы могут вновь провести рейд по закрытым нелегальным игорным заведениям после новогодних праздников.

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