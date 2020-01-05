Салехард, , 19:24 — REGNUM На Ямале на 30% подешевеют вертолётные перевозки в отдалённые посёлки. Снижение стоимости авиабилетов в населённые пункты Ямальского района запланировано на февраль 2020 года, сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Удешевление связано с увеличением размера окружных субсидий на направления Сеяха-Яр-Сале, Салехард-Мыс Каменный, Салехард-Новый Порт, Салехард-Сеяха. К примеру, сейчас за билет из Салехарда в Сеяху стоит 11 тыс. рублей, в феврале она составит 7,2 тыс. рублей.

Отмечается, что один полётный час вертолёта на Ямале стоит около 120−150 тыс. рублей. Пассажиры оплачивают 10−20% от реальной стоимости билета.