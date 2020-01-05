Салехард, , 18:25 — REGNUM На Ямале дочернее предприятие турецкого Tekfen Holding построит для «Роснефти» и British Petroleum газопровод от Харампурского месторождения за 19,5 млрд рублей. Об этом сообщает Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса.

Заключён соответствующий контракт между российской «дочкой» Tekfen Holding ООО «Русфен» и ООО «Харампурнефтегаз».

Цена возведения первого участка длиной 90 км до магистрального газопровода «Газпрома» составляет 19,53 млрд рублей или $311 млн. Строительство стартует 1 февраля 2020 года. На реализацию проекта отведено 16 месяцев.