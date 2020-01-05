София, , 18:03 — REGNUM В Северную Македонию и Грецию начал поступать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток», находящийся на границе с Турцией. Об этом 5 января сообщил исполнительный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов в интервью радиостанции BNR.

«Поставки газа из России успешно осуществляются через новую точку входа «Странджа 2» через Турцию», — подчеркнул Малинов.

Он отметил, что проект «Турецкий поток» обладает рядом преимуществ, он безопасен и экономически целесообразен, что, в конечном итоге, ощутят конечные пользователи.

По словам исполнительного директора компании, власти Болгарии также смогут воспользоваться возможностями нового газопровода в случае необходимости.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в болгарской газовой компании «Булгаргаз» заявили, что Болгария с 1 января 2020 года начала получать российский газ из трубопровода «Турецкий поток», а не через Румынию, как раньше.

В компании сообщили, что 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией «Газпром экспорт». В этом соглашении стороны договорились с 1 января 2020 года изменить точку доставки российского природного газа на территорию Болгарии — вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа на границе Турции.

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