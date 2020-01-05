Осло, , 16:38 — REGNUM Продажи автомобилей с электрическими двигателями достигли рекордных 42,4% от всех проданных в Норвегии за минувший год автомобилей. Об этом сообщает портал TechXplore.

В Норвегии созданы привилегированные налоговые режимы для покупателей электромобилей, что стимулирует спрос на данный вид автотранспорта.

За 2019 года было продано 60 316 электромобилей из 142 381 автомобилей, приобретённых в стране. Это на 30,8% больше показателя прошлого года, когда доля автомобилей на электрической тяге составляла 31,2%. Норвежская ассоциация импортеров автомобилей ожидает, что в 2020 году этот показатель вырастет до 60%.

Лидером продаж является седан Tesla Model 3. Также ожидается рост продаж автомобилей Volkswagen ID.3, Ford Mustang Mach-e, Polestar 2 и Peugeot e-208.

Популярностью также пользуются гибридные автомобили. Так, 25,9% новых автомобилей в Норвегии приобретаются с этим типом двигателя. На долю новых автомобилей с бензиновым или дизельным двигателями приходится всего 16% приобретений. В Норвегии поставлена цель — к 2025 году все новые автомобили должны обладать нулевым уровнем выбросов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американская компания Tesla за 2019 год поставила 367,5 тыс. электромобилей, что на 50% больше показателя предыдущего года.

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