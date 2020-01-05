Рига, 5 января 2020, 16:13 — REGNUM В прошедшие девятьмесяцев Служба государственных доходов (СГД) Латвии провела проверки в 96 компаниях, занимающихся торговлей поддержанными автомобилями, пишет портал diena.lv.
Из 96 фирм нарушения были вскрыты в 93 компаниях, или в 99% случаев. Самыми частыми нарушениями стали отсутствие бухгалтерского учёта, нарушения правил торговли, неверное заполнение деклараций. По итогам проверок 64 предприятия добровольно внесли уточнения в декларации и заплатили в бюджет 107 300 евро налогов, в том числе налог с оборота в размере 83 400 евро.
Сотрудники СГД выписали 71 штраф на общую сумму 49 000 евро, 24 транспортных средства были конфискованы. Прекращена хозяйственная деятельность шести компаний.