Рига, , 16:11 — REGNUM Экономист Банка Латвии Вилнис Пурвиньш заявил, что внешняя нестабильность является фоном, на котором как банки, так и компании предпочитают воздерживаться от кредитования, пишет портал Dienas Business.

Общий объём выданных для внутреннего рынка Латвии кредитов упал на 0,8%. Сократились вклады местных компаний, немного вырос объём частных вложений.

На 1,4% в ноябре сократился портфель кредитов, выданных нефинансовым организациям. Также сократилось и потребительское кредитование. Кредитование предприятий за первые 11 месяцев в 2019-м сократилось на 9,2%, частных лиц — на 4,7% по сравнению с 2018 годом.

На 0,2% в ноябре сократился общий объём местных вкладов. Большинство вкладов имеют статус до востребования. Долгосрочные местные депозиты, несмотря на конкурентоспособные ставки, составляют всего 2% общего объема. Ставки по среднесрочным и краткосрочным вкладам низки и неинтересны. Эта ситуация, по мнению Вилниса Пурвиньша, сохранится довольно долгое время.

Таким образом, заключает экономист Банка Латвии, восстановления темпов кредитования в ближайшие месяцы не предвидится.