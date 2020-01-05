Рига, , 16:08 — REGNUM Государственное латвийское агентство (NVA) занятости приглашает регистрировать статус безработного электронно, пишет LSM.

Эксперт департамента обслуживания Инита Шнейдере рассказала, что на данный момент возможностью зарегистрировать свой статус безработного удалённо воспользовались 14 862 человека. Сделать это возможно или посредством электронной подписи, или пройдя идентификацию интернет-банке

NVA надеется, что вторая форма услуги — возможность разместить на сайте агентства вакансии, их было размещено только 745, станет в скором времени не менее популярной. Главной ценностью для людей, считает Инита Шнейдере, в этом процессе является экономия времени.