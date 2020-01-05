Вашингтон, , 13:40 — REGNUM Стоимость акций американской компании Apple впервые превысила отметку в $300. Об этом сообщает Financial Times.

В начале 2019 года стоимость акции Apple составляла около $157, а в первые дни 2020 года составила $300,35. Издание отмечает, что рыночная капитализация Apple достигла $1,33 трлн, что превосходит показатель Microsoft в $1,23 трл, и делает Apple самой ценной американской компанией.

Аналитик компании Wedbush Securities Дэн Айвс объяснил успех Apple в 2019 году удачным стартом продаж смартфонов серии iPhone 11s и урегулированием давнего судебного спора с производителем чипов Qualcomm.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года Apple стала первой в мире компанией, рыночная капитализация которой превысила $1 трлн.