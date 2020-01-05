Ханты-Мансийск, , 12:51 — REGNUM В Югре на пяти заправках продают некачественное топливо. Таковы результаты исследования, представленного Росстандартом в рамках проекта «Топливо без обмана» по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях в 2019 году.

Некачественный бензин и дизельное топливо наливали в Югорске на ул. Мира, 77; в посёлке Берёзово на ул. Шмидта, 1; в Нефтеюганске в Восточной зоне, район куста 79а; в Сургуте на ул. 30 лет Победы, 66Б; в Нефтеюганске в первом массиве, квартале первом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидером в России по заправкам с некачественным топливом стал Крым. Единственным регионом, где не наливают фальсифицированное топливо, стал Ямал.

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