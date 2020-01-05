Курган, , 11:11 — REGNUM В Курганской области наблюдается наибольшее число заправок в Уральском федеральном округе, продающих некачественное топливо. Росстандарт в рамках проекта «Топливо без обмана» опубликовал перечень АЗС с фальсифицированным бензином и «дизелем», выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях.

В Зауралье некачественный бензин и дизельное топливо продают на 250 км автодороги «Иртыш»; пересечении дорог Курган-Екатеринбург, Челябинск-Омск; в городе Куртамыш на проспекте Конституции, 7а; в Кургане — на ул. Ястржембского, 41а, строение 21 и на ул. К. Мяготина, 4; в Мишкинском районе на 169 км автодороги Р-254 «Иртыш»,; в Шадринске по ул. Свердлова, 137; в посёлке Гравийный и в селе Балки Кетовского района; на автодороге Р-254 Иртыш 266 км; в селе Введенское на 250 км трассы «Байкал».

Отмечается, что лидером в стране по заправкам с некачественным топливом стал Крым. Ни одной заправки с некачественным топливом не нашлось на Ямале.