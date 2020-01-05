Москва, , 10:51 — REGNUM Специалисты компании HeadHunter провели опрос российских работодателей по вопросу повышения заработной платы для сотрудников в новом, 2020 году.

Оказалось, что среди компаний с российским капиталом не планируют пересматривать заработную плату в 2020 году только 19,8%. Среди компаний с иностранным капиталом, работающих в России, итого меньше — 11,5%.

Пересматривать заработную плату уже в январе 2020 года собираются 20% компаний с российским капиталом и 16% с капиталом иностранным. Остальные планируют пересмотр зарплаты в течение первого полугодия.

По данным компании HeadHunter, медианное значение пересмотра зарплаты составит +10% к текущей заработной плате в компаниях с российским капиталом и +7% в компаниях с иностранным капиталом.

Эксперты портала «Работа.ру» также дают прогноз о повышении заработной платы в 2020 году. В среднем, по данным экспертов портала, зарплаты вырастут на 7−9%, а в IT-сфере — на 10−12%.

Также ожидается рост зарплат у персонала массового сегмента в сферах ретейла, производства и строительства. В этих сферах очень низкий уровень заработной платы.