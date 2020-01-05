Киев, , 10:54 — REGNUM Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон прокомментировал информацию о снижении объема транзита российского газа в ЕС через территорию Украины, о котором стало известно накануне. Об этом Макогон написал 4 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Макогон пояснил, что несмотря на временное снижение объемов транзита газа до 35−45 млн кубических метров в сутки, украинский оператор получает оплату «в полном объеме», исходя из расчета 178 млн кубических метров газа в сутки. Он пояснил, что деньги уже находятся на счетах украинской компании ввиду предоплаты за оказанные услуги.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский оператор сообщил, что по сравнению со средним показателем за декабрь минувшего года, показатель объема транспортируемого Киевом газа из РФ с начала нового года упал в 5,3 раза.

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