Южно-Сахалинск, , 09:32 — REGNUM Морской порт Холмск — порт федерального значения, имеющий стратегическое значение для единственного в России островного региона, Сахалинской области, в первые же дни нового, 2020-го, года попал во все новостные ленты России. Дирекция порта сначала многократно взвинтила тарифы на проезд по порту транспортных средств, а затем, понимая, что платить такие деньги никто не будет, перекрыла выезд и въезд в порт бетонными блоками. При этом, дирекция порта знала, не могла не знать, что её решение приведёт к сбою в работе железной дороги, паромной переправы Ванино — Холмск, десятков транспортных компаний со всей страны, которые, по важнейшему объекту Транссиба — автомобильной трассе «Хабаровск-Лидога-Ванино» — доставляют большегрузными автомобилями на остров продукты питания, медикаменты, строительные материалы, технику и пассажиров. Пассажиры через порт Холмск едут в Ванино на паромах, чтобы следовать дальше, на поезде, вглубь материка, либо едут по своим важным делам на остров. У многих стыковочные рейсы, за которые заплачены немалые деньги. Всего этого дирекция порта Холмск не могла не знать. Тем не менее — въезд в порт и выезд из него оказались перекрыты.

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В ситуацию, конечно, вмешались власти — правительство Сахалина и лично губернатор Валерий Лимаренко, прокуратура, УФАС по Сахалинской области, УМВД Сахалина на транспорте. Происходящее, а также реакция на него властей всех уровней, свидетельствовало ещё и о том, что блокировка важнейшего для региона морского порта стала для властей полной неожиданностью. Однако, ситуация, когда весь островной регион «трясет» из-за проблем в порту Холмск, происходит не впервые.

В феврале 2017 года в Холмске было созвано экстренное совещание, в котором приняли участие представители властей Сахалинской области, Дальневосточной железной дороги, дирекции порта Холмск, а также — представители муниципальных властей.

Поводом для совещания стал затяжной кризис в порту Холмск. С тревожной информацией выступил в то время глава городской администрации Холмска Андрей Сухомесов:

«На сегодняшний день порт находится не в лучшем состоянии. Именно через порт Холмск на Сахалин приходит большинство грузов, по железной дороге, через паромную переправу в Ванино. Есть и ещё причины, кроме экономических, которые требуют как можно быстрее заняться модернизацией порта. Это — безопасность порта, города Холмска, в целом Сахалинской области. Это и возможность террористической угрозы, возможность поступления на остров наркотиков. Нас интересует и судьба морского вокзала, и возможность для жителей области выехать на материк, на пароме, на собственном автомобиле. То есть, в одном месте сконцентрирован высокий градус напряжённости. И накопившиеся проблемы необходимо решать, причём, комплексно», — приводило в феврале 2017 года слова главы Холмского района РИА Сахалин и Курилы.

На том совещании много было сказано и о больших долгах порта Холмск, в том числе и по налогам. Участники совещания сошлись во мнении, что подумать о дальнейшей судьбе порта должны, в первую очередь, акционеры. В свою очередь, дирекция порта признавала, что оборудование имеет высокую степень износа, а причальные сооружения требуют реконструкции. Глубины в порту не позволяют принимать крупнотоннажные суда — в Холмске это всего 5 метров. В итоге суда уходят из порта груженые наполовину, что крайне невыгодно судовладельцам. Тогда власти Сахалина высказывали озабоченность: если порт Холмск будут продавать «кусками», это приведет к тому, что на территории стратегического порта будет несколько собственников, договариваться с которыми о модернизации и взаимодействии будет очень сложно.

Вскоре чаяния правительства Сахалина сбылись: у порта появился единый собственник. Порт Холмск перешёл под контроль нефтегазовой компании ПАО"Петросах».

«Петросах» принадлежит единственный на Сахалине нефтеперерабатывающий завод мощностью до 450 тонн в сутки.

В августе 2018 года последовало совместное заявление в то время губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко и президента АО «Петросах» Сергея Кононова: порт Холмск ждёт масштабная модернизация впервые за 20 лет.

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В порту в период с 2019 года по 2021 планировалось провести дноуглубительные работы. Дно планировалось углубить до 9,5 метров. Сообщалось, что проект реконструкции причальных комплексов уже прошёл государственную экологическую экспертизу.

«Совместно с властями и бизнес-партнёрами мы намерены разработать единую стратегию развития порта. Необходимо наладить контейнерный оборот, обеспечить возможности для перевозки угля, зерна, леса. На линии Ванино — Холмск нередко возникали сложности с отправкой груза. Проблемные ситуации возникали не столько из-за погодных условий, сколько из-за недостаточно развитой инфраструктуры в порту Холмска», — сказал в 2018 году президент АО «Петросах» Андрей Кононов.

Олег Кожемяко тогда выразил уверенность в том, что с появлением у порта Холмск единого собственника, все вопросы будут решаться быстрее и эффективнее.

Надо отметить, что вопросы реконструкции паромной переправы Ванино — Холмск действительно решаются. В районе паромной переправы в Холмске ведутся дноуглубительные работы. Но это — федеральный проект, который реализуется под эгидой ФГУП «Росморпорт» и по поручению президента России Владимира Путина.

Что же до масштабной модернизации порта Холмск, в котором имеется целых 27 причалов, то до неё, судя по всему, руки новых собственников пока не дошли.

«Нет там никакой модернизации. По крайней мере мы этого не наблюдаем. Ну, ждём, до 2021 года, посмотрим. Но верится слабо. Пока же порт Холмск как был, так и остался вечной «горячей точкой» Сахалина. Причалы старые, оборудование изношенное. Ситуация, которую даже в бреду невозможно было представить в СССР! Морской порт — стратегический объект! Это, наконец, территория госграницы! Вдумайтесь: какой-то частный собственник, купивший контрольный пакет порта, может вот так, не напрягаясь, «выключить» экономику региона, а то и нескольких, остановить заводы, фабрики — продукция не уходит через порт потребителю, у производителей проблемы, у перевозчиков, целые сектора экономики страдают. И — ничего! Никакой ответственности, по большому счёту, за это не предусмотрено. Я считаю, областные власти в вопросе с портом Холмск полностью потеряли инициативу. Губернатор, после всего случившегося, собирается договариваться о чем-то с собственниками. Я считаю, что за такие фокусы не договариваться нужно, а наказывать, причём, очень жестко. Государство обязано иметь полный контроль над такими объектами, как международные порты. Речь о государственной безопасности, а это не шутки! Государство в лице определенных чиновников, говорит: мы продадим старый не модернизированный порт, придёт инвестор и проведёт модернизацию. Это ложь. Пример — порт Холмск. Посмотрите. Государство не создало условий для прихода таких инвесторов. И такая ситуация не только на Сахалине — по всему Дальнему Востоку. От порта Холмск зависит жизнь на Сахалине. Сахалин без этого порта просто не выживет», — поделился мнением официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Социальные сети Сахалина бурлят от возмущения — сахалинцы оставляют сотни комментариев по поводу происходящего в порту Холмск.

Пользователь соцсети «Почему власти договариваются с таким собственником?! Да, порт Холмск — в частных руках, стивидорная компания. Но причалы — собственность государства в лице ФГУП «Росморпорт»! Так пусть государство и передаст причалы ответственному арендатору, в конце концов. А то с таким собственником порта город скоро просто загнётся! А портовую территорию, после банкротства такого вот собственника, пусть региональное правительство заберёт в региональную собственность. Хватит уже — наигрались в капитализм!».

Пользователь соцсети «Ситуация серьёзная. Погуглите, как сейчас выглядят города, в которых заглохли порты. Это страшная картина!».

Пользователь соцсети «Торговый порт Холмск уже полупустой много лет. Паромка ещё еле шевелится».

«Этот ПАО «Холмский морской торговый порт» не платит половине острова, весь в долгах, штрафы не платит, в том числе судебные, чудом избегает банкротства. А сейчас ещё и история с перекрытым въездом — выездом в порт. Агония какая-то».

Пользователь соцсети «Это не агония. Это терроризм какой-то уже! Как можно посметь перекрыть транспортную магистраль федерального значения?! Есть статья УК РФ 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения». Там от штрафа в 100 тыс. рублей до лишения свободы до 4 лет. Поражает бездействие правоохранителей!».

Пользователь соцсети «Ау, правоохранители, где вы? Не пора ли зарвавшемуся владельцу порта Холмск, устроившему транспортную блокаду Сахалину, прищемить хвост?!».

Пользователь соцсети «Беспрецедентно. Какой-то москвич держит за горло всю Сахалинскую область. Захочет — голодом заморит. Так, что ли? У нас государство ещё есть вообще?».

Власти Сахалина по ситуации в Холмском порту высказались предельно ясно: никаких ограничений по въезду в порт и выезду из него быть не должно.

Председатель правительства Алексей Белик сообщил, что властям удалось договориться о снятии ограничений с собственниками порта:

Председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик «После обсуждения проблемных вопросов принято решение, что все автомобили, прибывающие в Холмский порт, будут беспрепятственно перемещаться по его территории. Сотрудники предприятий, которые работают в порту, смогут проходить на свои рабочие места не по разовым пропускам, а на постоянной основе. Позиция областных властей и губернатора Валерия Лимаренко остаётся неизменной: не должно быть многократного и необоснованного повышения цен, это недопустимо».

УФАС начало проверку ПАО «Холмский морской торговый порт» на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Власти сообщили, что проезд в порт открыт для всех автомобилей. Казалось бы — инцидент можно считать исчерпанным. Увы — нет. Ещё одно совещание пройдёт в ближайшие дни с участием губернатора Сахалина и всех заинтересованных сторон.

«Сегодня проезжала по улице Портовой. Фуры как стояли в ожидании въезда в порт, так и стоят. Поговорила там с ребятами — дальнобойщиками. Они говорят, что ещё ничего не известно, неизвестно, когда они смогут уехать с острова. Раньше, говорят, с них брали за пропуск в порт и проезд по порту до паромной переправы 3 тыс. рублей, а сейчас потребовали 12 тыс. !!! А вчера просили 7 тыс. Как понимать?! Но паром Сахалин-9 ушёл только с железнодорожными вагонами и всё. Дальнобойщики в Холмске сейчас находятся на грани отчаяния и бунта! Они не готовы платить такие деньги! Что дальше делать — они не знают. Я думаю, ещё пару дней и в Холмске начнётся бунт дальнобойщиков», — написала в социальной сети жительница города Холмск.

Ситуация в Холмске и на Сахалине остаётся напряженной. Сахалин — остров и он полностью зависит от поставок морским транспортом. Доставка продовольствия и прочих грузов авиацией в таких объёмах невозможна. Сумеет ли государство защитить интересы жителей целого региона — увидим.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 января Сахалин оказался на грани транспортного коллапса. Дирекция порта Холмск заблокировала выезд из порта и въезд в него бетонными блоками. Это поставило под угрозу выгрузку паромов, проезд большегрузных автомобилей. Для властей Сахалинской области ситуация стала полной неожиданностью. Это говорит о том, что собственники и дирекция порта Холмск даже не потрудились предупредить власти о своём намерении остановить работу федеральной транспортной магистрали. К ситуации подключились прокуратура Сахалина, УФАС, УМВД на транспорте. Проводятся проверки.