Минск, , 21:24 — REGNUM В белорусском концерне «Белнефтехим» планируют в течение января получить из России 650 тыс. тонн нефти, объем первой партии должен составить 100−130 тыс. тонн. Об этом 4 января сообщил журналистам заместитель председателя концерна Владимир Сизов.

«Для обеспечения надежной работы НПЗ и поставок нефтепродуктов на внутренний рынок с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100−130 тыс. тонн нефти будет поставлено на первом этапе», — цитирует БЕЛТА Сизова.

Он уточнил, что в январе поставки углеродного сырья из России могут составить 650 тыс. тонн, что позволит, с учетом уже имеющихся у концерна ресурсов, обеспечить бесперебойную работу двух нефтеперерабатывающих заводов Белоруссии — в Мозыре (ОАО «Мозырский НПЗ») и Новополоцке (ОАО «Нафтан»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в концерне «Белнефтехим» заявили об увеличении стоимости нефти на 5% для Белоруссии по сравнению с прошлым годом в связи с налоговыми маневрами в нефтяной отрасли России.

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